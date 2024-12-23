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Абашин Михаил Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Абашин Михаил Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
198-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.01.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Апухтино, Стрелецкая вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
25.01.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Горюнов Алексей Евфимиев, солдатский сын (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Шевлякова Евфимия Семенова, крестьянская дочь (с-цо Селивановское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Горюнов Григорий Герасимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Жеребчеков Федор Никитин, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Абашин Михаил Николаев, крестьянин (с-цо Апухтино, Стрелецкая вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Шевляков Венедикт Семенов, крестьянин (с-цо Селивановское, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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