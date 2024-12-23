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Матюхинский Василий Филимонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Матюхинский Василий Филимонов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
197-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.01.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат-крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.01.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Болоболкин Максим Никаноров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Салохина Варвара Митрофанова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Матюхинский Василий Филимонов, солдат-крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сапожников Феофилакт Димитриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Винокуров Герасим Димитриев, крестьянин (д. Исаково, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Солохин Артемий Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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