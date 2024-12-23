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Сапожников Феофилакт Димитриев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сапожников Феофилакт Димитриев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
197-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.01.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.01.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Болоболкин Максим Никаноров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Салохина Варвара Митрофанова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Матюхинский Василий Филимонов, солдат-крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сапожников Феофилакт Димитриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Винокуров Герасим Димитриев, крестьянин (д. Исаково, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Солохин Артемий Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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