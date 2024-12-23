Наумов Иван Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Наумов Иван Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 195-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 08.01.1899
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 08.01.1899
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Долчинков Василий Антонов, крестьянин (сцо Казакеевка, Шуйская вол., Мосальский у., Калужская губ. )
Невеста - Дадочкина Марья Васильева, крестьянская дочь (д. Позднякова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Горемыкин Иван Матвеев, крестьянин ( Мышегский завод, Тарусский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Наумов Иван Васильев, крестьянин (д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Абрамов Ефим Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Поликарп Феоктистов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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