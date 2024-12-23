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Долчинков Василий Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Долчинков Василий Антонов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
195-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.01.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
сцо Казакеевка, Шуйская вол., Мосальский у., Калужская губ.
Дата брака
08.01.1899
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Долчинков Василий Антонов, крестьянин (сцо Казакеевка, Шуйская вол., Мосальский у., Калужская губ. )
Невеста - Дадочкина Марья Васильева, крестьянская дочь (д. Позднякова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Горемыкин Иван Матвеев, крестьянин ( Мышегский завод, Тарусский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Наумов Иван Васильев, крестьянин (д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Абрамов Ефим Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Поликарп Феоктистов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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