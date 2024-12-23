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Маслов Никанор Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маслов Никанор Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
192-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат-крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1898
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Сорокин Евфимий Максимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Савкина Пелагия Васильева, крестьянская дочь (д. Андреевка, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Душечкин Константин Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Лисанов Никифор Абрамов, крестьянин (д. Суворовой, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Лисанов Алексей Абрамов, крестьянин (д. Суворовой, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маслов Никанор Никитин, солдат-крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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