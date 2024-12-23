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Воронкин Даниил Диомидов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воронкин Даниил Диомидов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
190-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.11.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.11.1898
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Воронкин Даниил Диомидов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Осина Акилина Петрова, крестьянская дочь (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воронин Маркел Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чухнаков Иван Александров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гуляев Михаил Гаврилов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Осин Егор Иванов, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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