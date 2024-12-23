Храмов Иван Кондратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамов Иван Кондратов

Храмов Иван Кондратов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Храмов Иван Кондратов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
189-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.11.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.11.1898
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Маланьин Иван Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Параскева Владимирова, крестьянская дочь (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Андрей Пахомов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маланьин Семен Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кирюшкин Егор Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Храмов Иван Кондратов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.