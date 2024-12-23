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Илюхин Емелиан Абрамов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Илюхин Емелиан Абрамов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
188-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.11.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.11.1898
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Илюхин Иван Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Захарова Агрипина Семенова, крестьянская дочь
Свидетель жениха - Абрамов Тимофей Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Илюхин Емелиан Абрамов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Иван Федоров, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Михаил Максимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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