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Михеев Осип Никифоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Михеев Осип Никифоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
187-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.11.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.11.1898
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Калиничев Василий Ульянов, солдат-крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Михеева Евдокия Никифорова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антошин Адриан Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Фоничев Федот Петров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Антошин Никита Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Михеев Осип Никифоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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