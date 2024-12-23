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Дремин Михаил Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремин Михаил Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
186-б
Роль персоны
Жених
Дата события
06.11.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.11.1898
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Дремин Михаил Николаев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Мамкина Анна Павлова, крестьянская дочь (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Афанасий , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Андрей Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кузнецов Захаров Онуфриев, крестьянин (д. Колонтаевские выселки, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Филиппов Иван Емелтанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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