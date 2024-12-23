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Третьяков Никита Филиппов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Третьяков Никита Филиппов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
185-б
Роль персоны
Жених
Дата события
06.11.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.11.1898
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Третьяков Никита Филиппов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Климова Мария Мокиева, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Третьяков Иван Филиппов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чухнаков Иван Александров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ефим Никитин, солдат-крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Степаничев Филипп Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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