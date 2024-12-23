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Петрухин Тихон Феофилактов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Петрухин Тихон Феофилактов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
184-б
Роль персоны
Жених
Дата события
02.11.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
02.11.1898
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Петрухин Тихон Феофилактов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Фоничева Евдокия Яковлева, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антошин Феофан Прохоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козаков Афанасий , крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Булкин Лаврентий , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Петрухин Косма Петров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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