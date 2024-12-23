Азаров Федор Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Азаров Федор Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 183-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 02.11.1898
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Николаевка, Козельский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 02.11.1898
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Жуков Михаил Максимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Азарова Феодосиева Иванова, крестьянская дочь (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Алексей Филиппов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Соколов Василий , заштатный псаломщик (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Азаров Федор Иванов, крестьянин (д. Николаевка, Козельский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Захаров Федоров, солдат-крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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