Кочетков Михаил Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Михаил Гаврилов

Кочетков Михаил Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кочетков Михаил Гаврилов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
177-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
30.10.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.10.1898
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Воробьева Савва Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дорхова Агафья Петрова, крестьянская дочь (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Алексей Филиппова, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Гавриил Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Абрамов Павел Тимофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кочетков Михаил Гаврилов, крестьянин (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.