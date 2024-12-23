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Воронин Харитон Феофилактов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воронин Харитон Феофилактов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
175-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.07.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.07.1898
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Щепочкин Терентий Макаров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Воронина Марья Космина, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкин Митрофан Макаров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкина Петр Макаров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воронин Харитон Феофилактов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Черкасов Григорий Космин, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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