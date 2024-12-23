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Мельников Николай Родионов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Мельников Николай Родионов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
174-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.06.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата брака
29.06.1898
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Суходровский Михаил Николаев, обер-офицерский сын почтмейстера веневского Тульской губернии
Невеста - Смирнова Юлия Иванова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Николай Матвеев (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Мельников Василий Родионов, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Мельников Николай Родионов, Лихвинский мещанин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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