Мельников Василий Родионов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Мельников Василий Родионов
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 174-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 29.06.1898
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- Лихвинский мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Лихвин, Калужская губ.
- Дата брака
- 29.06.1898
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Суходровский Михаил Николаев, обер-офицерский сын почтмейстера веневского Тульской губернии
Невеста - Смирнова Юлия Иванова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Николай Матвеев (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Мельников Василий Родионов, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Мельников Николай Родионов, Лихвинский мещанин
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