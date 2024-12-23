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Смирнова Юлия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Смирнова Юлия Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
174-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
29.06.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
29.06.1898
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Суходровский Михаил Николаев, обер-офицерский сын почтмейстера веневского Тульской губернии
Невеста - Смирнова Юлия Иванова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Николай Матвеев (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Мельников Василий Родионов, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Мельников Николай Родионов, Лихвинский мещанин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1880
1919
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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