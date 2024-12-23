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Суходровский Михаил Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Суходровский Михаил Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
174-б
Роль персоны
Жених
Дата события
29.06.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
обер-офицерский сын почтмейстера веневского Тульской губернии
Дата брака
29.06.1898
Возраст (лет)
32
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Суходровский Михаил Николаев, обер-офицерский сын почтмейстера веневского Тульской губернии
Невеста - Смирнова Юлия Иванова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Николай Матвеев (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Мельников Василий Родионов, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Мельников Николай Родионов, Лихвинский мещанин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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