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Маслова Лаврентий Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маслова Лаврентий Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
173-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.05.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.05.1898
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Маслов Никанор Никитин, запасной солдат (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Коптева Феодосья Михайлова, крестьянка вдова (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Макар Ксенофонтов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маслова Лаврентий Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Лукьянов Иван Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Царьков Евфимий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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