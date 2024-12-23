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Калиничев Семен Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Калиничев Семен Андреев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
170-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.02.1898
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
04.02.1898
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3305
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Калиничев Андрей Ульянов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Данилова Марья Константинова, крестьянская дочь (д. Плешкова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Гремяков Косма Григорьев, крестьянин (д. Николаевка, Козельский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Иванова Митрофан Яковлев, крестьянин (д. Николаевка, Козельский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Калиничев Семен Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Петрухин Ермилл Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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