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Дорхов Матвей Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дорхов Матвей Семенов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
169-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1897
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Пронин Федор Евфимиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Ченцова Мелания Никитина, крестьянская дочь (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дорхов Матвей Семенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Червяков Прокопий Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киреев Григорий Софронов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Косов Филипп Петров, крестьянин (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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