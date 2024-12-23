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Романов Козьма Романов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Романов Козьма Романов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
168-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.11.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Черепеть, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.11.1897
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Денисов Георгий Димитриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Волкова Марфа Матвеева, дочь мастерового-крестьянина Чугуно-литейного Песоченского завода Перемышльского уезда ( Песочинский завод, Перемышльский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Рыдов Василий Васильев, солдат-крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Романов Козьма Романов, крестьянин (с-цо Черепеть, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Евфимий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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