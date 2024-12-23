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Рыдов Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Рыдов Василий Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
168-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.11.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат-крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.11.1897
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Денисов Георгий Димитриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Волкова Марфа Матвеева, дочь мастерового-крестьянина Чугуно-литейного Песоченского завода Перемышльского уезда ( Песочинский завод, Перемышльский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Рыдов Василий Васильев, солдат-крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Романов Козьма Романов, крестьянин (с-цо Черепеть, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Евфимий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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