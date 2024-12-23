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Поляков Тимофей Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Поляков Тимофей Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
167-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.10.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
31.10.1897
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Чухнаков Степан Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Петрухина Марфа Феофилактова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Королев Егор Осипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Поляков Тимофей Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тихон Филатов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Казаков Афанасий Сысоев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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