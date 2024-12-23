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Соколов Михаил Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Соколов Михаил Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
164-б
Роль персоны
Жених
Дата события
05.09.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
псаломщик
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.09.1897
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Соколов Михаил Николаев, псаломщик (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Соколова Анна Васильева, дочь заштатного псаломщика (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Соколов Алексей Николаев, псаломщик (с. Адуево, Адуевская вол., Медынский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Соколов Николай , заштатный псаломщик (с. Адуево, Адуевская вол., Медынский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Крылов Тимофей Иродионов, диакон (д. Мишнево, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Соколов Алексей , псаломщик в сане диакона (с. Желанья, Медынский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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