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Трошин Даниил Офиногенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трошин Даниил Офиногенов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
163-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.05.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
04.05.1897
Священнослужители
Священник села Погост Павел Чижов Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Свиридов Яков Сысоев, солдат из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Панфилова Домника Афиногенова, крестьянская дочь (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аксютин Конон Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Свиридов Андрей Сысоев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Котков Ананий Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Трошин Даниил Офиногенов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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