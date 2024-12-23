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Свиридов Андрей Сысоев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Свиридов Андрей Сысоев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
163-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.05.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
04.05.1897
Священнослужители
Священник села Погост Павел Чижов Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Свиридов Яков Сысоев, солдат из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Панфилова Домника Афиногенова, крестьянская дочь (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аксютин Конон Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Свиридов Андрей Сысоев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Котков Ананий Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Трошин Даниил Офиногенов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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