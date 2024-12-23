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Лычин Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лычин Василий Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
162-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.02.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.02.1897
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Лычин Василий Иванов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кузнецова Параскева Андреева, крестьянская дочь (д. Кошелевка, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Королев Георгий Осипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Котков Ананий Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воеводин Гаврил Лаврентиев, крестьянин (д. Исаково, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Лычин Иван Яковлев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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