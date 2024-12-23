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Сорокин Иларион Аверкиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сорокин Иларион Аверкиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
161-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.02.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.02.1897
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Лазарев Дионисий Адрианов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кунаева Екатерина Николаевна, крестьянская дочь (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Емилианичев Дионисий Яковлев, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сорокин Иларион Аверкиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Головкин Илья Иванов, крестьянин (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Калиничев Михаил Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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