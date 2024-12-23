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Кунаева Екатерина Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кунаева Екатерина Николаевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
161-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.02.1897
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.02.1897
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3302
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Лазарев Дионисий Адрианов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кунаева Екатерина Николаевна, крестьянская дочь (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Емилианичев Дионисий Яковлев, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сорокин Иларион Аверкиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Головкин Илья Иванов, крестьянин (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Калиничев Михаил Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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