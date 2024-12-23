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Хряпин Мирон Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Хряпин Мирон Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
160-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 34
Жених - Абрамов Антон Ульянов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Калиничева Феодосья Ульянова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кисилев Михаил Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маланьин Николай Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Апашкин Василий Фаддеев, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Хряпин Мирон Иванов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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