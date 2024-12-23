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Тютин Алексей Леонтьев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тютин Алексей Леонтьев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
159-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 33
Жених - Котков Адриан Ананиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Щепочкина Стефанида Феодорова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Котков Тимофей Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонтьев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Смирнов Алексей Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Щепочкин Матвей Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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