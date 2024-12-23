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Потапов Яков Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Потапов Яков Андреев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
157-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 31
Жених - Семкин Митрофан Федотов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Потапова Ксения Андеева, крестьянка (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Федор Евдокимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ермаков Косма Климов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Потапов Яков Андреев, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Семкин Иван Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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