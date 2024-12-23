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Тетеркин Григорий Пахомов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тетеркин Григорий Пахомов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
156-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 30
Жених - Степаничев Федор Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Трусова Евфросинья Иванова, крестьянка (с-цо Малютино, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Даниил Иванов, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Ефим Иванов, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киселев Михаил Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тетеркин Григорий Пахомов, солдат (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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