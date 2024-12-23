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Трусова Евфросинья Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трусова Евфросинья Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
156-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Малютино, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1896
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 30
Жених - Степаничев Федор Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Трусова Евфросинья Иванова, крестьянка (с-цо Малютино, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Даниил Иванов, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Ефим Иванов, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киселев Михаил Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тетеркин Григорий Пахомов, солдат (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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