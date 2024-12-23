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Степаничев Федор Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Степаничев Федор Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
156-б
Роль персоны
Жених
Дата события
11.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1896
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 30
Жених - Степаничев Федор Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Трусова Евфросинья Иванова, крестьянка (с-цо Малютино, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Даниил Иванов, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Ефим Иванов, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киселев Михаил Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тетеркин Григорий Пахомов, солдат (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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