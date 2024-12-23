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Маркин Флор Минаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маркин Флор Минаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
155-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 29
Жених - Зудин Андрей Максимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Сапожникова Марья Стефанова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маркин Флор Минаев, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Поляков Филипп Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Зудин Иван Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сапожников Федор Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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