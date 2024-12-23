Бобков Иван Антонов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Бобков Иван Антонов
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 154-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 06.11.1896
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 06.11.1896
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
- Полная запись МК
- Счёт браков: 28
Жених - Изотов Георгий Федоров, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Бобкова Матрона Антонова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Савва Никитин, отставной солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Макар Ксенофонтов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Баранов Андрей Димитриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Иван Антонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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