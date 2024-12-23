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Баранов Андрей Димитриев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Баранов Андрей Димитриев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
154-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 28
Жених - Изотов Георгий Федоров, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Бобкова Матрона Антонова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Савва Никитин, отставной солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Макар Ксенофонтов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Баранов Андрей Димитриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Иван Антонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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