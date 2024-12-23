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Лялин Иван Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лялин Иван Яковлев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
150-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
01.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 24
Жених - Давыдов Иван Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Волкова Евдокия Филиппова, солдатская дочь (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Михаил Филиппов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Лялин Иван Яковлев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Филиппов Иван Емельянов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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