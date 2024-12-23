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Московцев Парфений Онисимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Московцев Парфений Онисимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
149-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
01.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Абрамов Петр Тимофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Миронова Матрона Филиппова, крестьянка (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Вробьев Иван Филиппова, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Гавриков Павел Тимофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гавриков Тимофей Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Московцев Парфений Онисимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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