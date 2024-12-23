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Тетеркин Григорий Пахомов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тетеркин Григорий Пахомов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
148-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Тетеркин Семен Евсигнеев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Москалева Александра Васильева, мещанская дочь г.Козельска
Свидетель жениха - Воронкин Феофилакт Тимофеев, солдат из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тетеркин Григорий Пахомов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Болоболкин Яков Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Губанов Димитрий Иванов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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