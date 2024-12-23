Москалева Александра Васильева
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Москалева Александра Васильева
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 148-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 01.11.1896
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- мещанская дочь г.Козельска
- Нас. Пункт приписки
- г. Козельск, Калужская губ.
- Дата брака
- 01.11.1896
- Возраст (лет)
- 24
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
- Полная запись МК
- Счёт браков: 22
Жених - Тетеркин Семен Евсигнеев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Москалева Александра Васильева, мещанская дочь г.Козельска
Свидетель жениха - Воронкин Феофилакт Тимофеев, солдат из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тетеркин Григорий Пахомов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Болоболкин Яков Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Губанов Димитрий Иванов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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