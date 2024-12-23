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Азаров Григорий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Азаров Григорий Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
147-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
01.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Козлов Петр Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Гуркина Ксения Ильина, крестьянка (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Михеев Владимир Харлампиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Назаров Игнат , отставной солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Азаров Григорий Иванов, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Тимофей Петров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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