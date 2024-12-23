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Киреева Анисия Харитонова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киреева Анисия Харитонова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
146-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
01.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1896
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Мартинкин Дамиан Герасимов, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Киреева Анисия Харитонова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Сергей Исидоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Назаров Игнат , рядовой в отставке из крестьян (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киреев Евдоким Архипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Щепочкин Митрофан Макаров, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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