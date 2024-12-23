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Пушкарев Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Пушкарев Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
144-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
01.11.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Булкин Онисим Григорьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Пушкарева Агрипина Иванова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Булкин Лаврентий Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Новосильцев Терентий Феоктистов, крестьянин (д. Выселки, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Горчаков Яков Васильев, крестьянин (д. Холоповка, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Пушкарев Иван Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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