Бахмутова Домника Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахмутова Домника Кириллова

Бахмутова Домника Кириллова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бахмутова Домника Кириллова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
140-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.10.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.10.1896
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Ляличев Федор Антонов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Бахмутова Домника Кириллова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Семен Васильев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Косов Николай Ипполитов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Королев Михаил Егоров, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маслов Василий Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.