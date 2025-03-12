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Чинков Константин Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чинков Константин Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
136-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
14.10.1896
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
14.10.1896
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3297
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Салохин Петр Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Иванова Агрипина Григорьева, Воротынская мещанка
Свидетель жениха - Косарев Михаил Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Салохин Аввакум Григорьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Рыпанов Никита Петров, крестьянин Черепетского завода
Свидетель невесты - Чинков Константин Николаев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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